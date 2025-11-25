Дмитриев — о матче с ЦСКА: «Победа в дерби для меня особенная»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев в интервью «СЭ» прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 16-го тура РПЛ.

— Как ты провел вечер и следующий день после победы над ЦСКА?

— После игры посидели с семьей в ресторане, а уже утром была тренировка. Конечно, победа для меня особенная. Обыграли ЦСКА в чемпионате, а мне еще и удалось забить. Эмоции не передать словами!

— Ты — первый россиянин, забивший за «Спартак» в этом сезоне...

— Потому что у нас больше русских игроков в защите, чем в атаке. Вот и все.

— Матч с ЦСКА — первый под руководством Вадима Романова. Что он изменил? И правда ли, что ему команда доверяет больше, чем Деяну Станковичу?

— Россиянам проще общаться с Романовым. Что касается изменений, то мы провели только пару тренировок после возвращения из сборной... Конечно, изменения есть. Но за такой небольшой промежуток времени тяжело поменять что-то кардинально.

«Спартак» набрал 28 очков и занимает шестое место в таблице РПЛ.