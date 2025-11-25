Дмитриев: «Спартак» — главная команда России»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев в интервью «СЭ» заявил, что считает красно-белых главной командой России.

— Ты начинал в академии «Зенита», а сейчас играешь за принципиального соперника. Как это отразилось на твоей жизни? Или детские клубные пристрастия уже забылись?

— Если честно, это никак не отразилось. В академии «Зенита» я был до 10 лет, потом играл в других командах. С «Зенитом» меня ничего не связывает. Только то, что я был там до 10 лет...

— Главная команда России — это...

— Для меня — «Спартак». Это клуб с историей, с болельщиками. По всей России болеют за «Спартак». Неважно, где ты играешь, в каком городе — везде будет много ребят, кто нас поддерживает. Это завораживает!

— В разное время в «Спартаке» было много молодых талантов. Но закрепиться на топ-уровне получилось не у всех. Что нужно сделать, чтобы не оказаться в списке тех, кто ярко начал, но не реализовал свой потенциал?

— В чем-то это зависит от тренера. Но, наверное, в большей степени — от самого игрока. Меня это не пугает. Каждый матч я стараюсь доказывать, что достоин быть в «Спартаке».