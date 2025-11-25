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25 ноября 2025, 18:25

Дмитриев: «Спартак» — главная команда России»

Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев в интервью «СЭ» заявил, что считает красно-белых главной командой России.

— Ты начинал в академии «Зенита», а сейчас играешь за принципиального соперника. Как это отразилось на твоей жизни? Или детские клубные пристрастия уже забылись?

— Если честно, это никак не отразилось. В академии «Зенита» я был до 10 лет, потом играл в других командах. С «Зенитом» меня ничего не связывает. Только то, что я был там до 10 лет...

— Главная команда России — это...

— Для меня — «Спартак». Это клуб с историей, с болельщиками. По всей России болеют за «Спартак». Неважно, где ты играешь, в каком городе — везде будет много ребят, кто нас поддерживает. Это завораживает!

— В разное время в «Спартаке» было много молодых талантов. Но закрепиться на топ-уровне получилось не у всех. Что нужно сделать, чтобы не оказаться в списке тех, кто ярко начал, но не реализовал свой потенциал?

— В чем-то это зависит от тренера. Но, наверное, в большей степени — от самого игрока. Меня это не пугает. Каждый матч я стараюсь доказывать, что достоин быть в «Спартаке».

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Игорь Дмитриев празднует гол в&nbsp;матче 16-го РПЛ с&nbsp;ЦСКА (1:0) 22&nbsp;ноября 2025 года.«Спартак» — главная команда России. За нее болеют по всей стране!» Интервью Игоря Дмитриева

«Спартак» набрал 28 очков после 16 туров и занимает шестое место в таблице РПЛ.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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