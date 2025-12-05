ЭСК: Егоров правильно не назначил пенальти в ворота «Сочи» в матче с «Динамо» из Махачкалы

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что арбитр Егор Егоров правильно не назначил пенальти в ворота «Сочи» на 83-й минуте матча РПЛ с махачкалинским «Динамо».

Игра прошла 1 декабря в Сочи и завершилась ничьей со счетом 0:0.

«Контакт мяча с руками игрока «Сочи» Александра Коваленко в собственной штрафной площади не является наказуемым. Коваленко после игрового единоборства за верховой мяч не совершал дополнительных движений руками в направлении мяча. Его руки находились близко от тела, в естественном положении для данного игрового действия», — говорится в заявлении ЭСК.

«Динамо» из Махачкалы набрало 15 очков в 17 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Сочи» 9 очков и последняя, 16-я строчка.