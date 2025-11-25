В «Целе» заявили, что не встречались с руководством «Спартака» по Риере: «Отказали две недели назад»

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о встрече с руководством «Спартака» по вопросу перехода главного тренера Альберта Риеры.

«Спрашивайте «Спартак». Я не знаю, кто с кем встречался. В «Целе» отказали? Их спросите. Мы ни с кем не встречались. Мы изначально отказали «Спартаку». Зачем нам встречаться, если мы никого не отдаем, не продаем. Когда отказали? Две недели назад», — сказал Голубин «СЭ».

Ранее «Ведомости» сообщили, что генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов и спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао на прошлой неделе провели встречу в Словению с целью убедить «Целе» отпустить Риеру.

Испанский специалист работает в «Целе» с лета 2024 года. Ранее он тренировал «Бордо» и словенскую «Олимпию».