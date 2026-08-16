«С Ивановым мы очков не набираем: ждем китайских линий, вьетнамских офсайдов». Слова Талалаева и Карседо

Пресс-конференция в Калининграде после победы «Спартака».

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

16 августа, 19:30. Ростех Арена (Калининград)

В четвертом туре «Спартак» на выезде обыграл «Балтику» — 2:1.

Счет на 20-й минуте открыл Манфред Угальде. Голевую передачу ему отдал новичок красно-белых Мирлинд Даку. Спустя три минуты калининградцы отыгрались — отличился Николай Титков. А победу «Спартаку» принес гол Пабло Солари на 49-й минуте.

После финального свистка Хуан Карлос Карседо и Андрей Талалаев ответили на вопросы журналистов.

Карседо: Постараемся вернуть Барко и Мартинса к «Зениту»

— Есть такое выражение: клин вышибают клином. Казалось, что вы одержали победу над «Балтикой» ее же оружием. Согласны?

— В каких-то моментах могу согласиться, — начал Карседо. - Действительно, нам нужно было показать в определенных компонентах уровень не ниже, чем у «Балтики». Речь идет и о единоборствах, и об агрессии. Мы и так знали, что нужно этот баланс выдержать - и уже потом за счет своих качеств прибавлять.

В целом мы провели достаточно хороший первый тайм, держали мяч, контролировали его, переводили с одного фланга на другой. «Балтика» прессинговала не так успешно, как обычно. Хорошо, что удалось забить, было и еще несколько моментов. После пропущенного мяча команда тоже показала характер. Главное, что мы добились победы.

— Насколько серьезные травмы у Барко и Мартинса? Есть ли еще повреждения после матча?

— Когда много игр подряд - скоро, кстати, будет еще два матча за одну неделю, — могут быть разные ситуации. Футболисты получают удары. Могут быть какие-то повреждения. Сегодня мы поберегли Барко и Мартинса. На самом деле у Солари тоже был ушиб в предыдущей игре... Но это футбол, так бывает. У нас есть замечательный медицинский штаб, который постарается сделать все, чтобы ребята вернулись в строй как можно скорее.

— Насколько реально восстановление Барко к матчу с «Зенитом»? Если посмотреть в интернете, то восстановление может идти до нескольких месяцев...

— Нет-нет, о таких сроках речи точно не идет. У него был удар в ребра. Сейчас он в процессе восстановления. В прошлой игре Барко не был готов на сто процентов. Мартинс тоже. Поэтому мы постараемся сделать все, чтобы как можно скорее вернуть их в строй.

Хуан Карлос Карседо. Фото ФК «Спартак»

«Связка Угальде с Даку работала хорошо»

— Даку уже влился в футбол «Спартака»?

— Он провел с нами всего две недели. Сегодня, на мой взгляд, показал прекрасную игру. Их связка с Угальде работала достаточно хорошо. Мирлинд бился, как и вся команда, до конца. В целом он готов. В каких-то моментах еще нужно будет адаптироваться. Но я им очень доволен.

— Какое сегодня было задание у Даку?

— Он должен был помогать команде выигрывать единоборства, дуэли. Плюс мы использовали его хорошие качества. Вдобавок он очень умный игрок.

Еще раз повторю: их связка с Угальде хорошо работала. Прекрасный матч. Думаю, он еще будет прибавлять.

— Как оцените конкуренцию Угальде с Даку?

— Манфред показал, что хочет играть за «Спартак», что он прекрасный нападающий. Таким моментом нужно пользоваться, когда, что называется, идет. Манфред всегда работал, всегда выкладывался, старался помогать команде. Сейчас он еще и хладнокровно реализует моменты. Надо продолжать, ухватиться за этот момент. Думаю, с появлением Даку все будет еще лучше.

Талалаев: «Придумали гол , как в пионерлагере »

— Сегодня «Балтика» превзошла соперника по xG, нанесла почти в два раза больше ударов. Паритет по голевым моментам. Можно ли говорить, что «Балтика» сама не достигла этой победы?

— Да, абсолютно точно. Не реализовали то преимущество, которое было в концовке матча для того, чтобы хотя бы вничью эту игру закончить. А так я поблагодарил ребят. Хотел бы поблагодарить еще и зрителей. Давно не было такой атмосферы: очень хорошая поддержка, практически полный стадион. Конечно, половина наверняка пришли на «Спартак»... Но я думаю, что мы своей игрой заслуживаем уважения. Мы понимали, что первый тайм прошел под преимуществом «Спартака»: было много владения, стандартов. Но мы достаточно качественно оборонялись. Убрали ошибки, которые были с ЦСКА в позиционной обороне. Моментов [у своих ворот] практически не позволяли [создать], пока Натан Гассама после стандарта не стал играть поперек... Но так бывает.

— Что скажете про ваших защитников?

— Наша оборона провела очень хорошую игру сегодня. Но ошибки приводят к голам. И Чивич с Эдуардо Андерсоном придумали гол, и после стандарта гол, как я уже говорил, из пионерлагеря. Вроде бежим, можно спокойно сыграть на сохранение вратарю, можно выбить в аут, можно самому принять. Но выбрали неправильное решение: передача поперек. И поплатились. Создали больше моментов, чем в предыдущих играх. Но не реализовали. Когда мы говорим изо дня в день, что чуть не хватает мастерства впереди, то это именно это. Задора, желания, стремления, игру один в один тот же Владислав Поспелов и Миша Рядно привнесли.

Да, мы не выпустили Ковача и Йенне, они пока набирают, в Кубке, наверное, покажут свое мастерство. Но этих ребят мы отправили на поле, чтобы прессинговать более активно, потому что «Спартак» перешел на контроль во втором тайме. У нас получалось. Забить не получилось.

Особенно обидно, когда Поспелов бьет в игрока, который его блокирует... Он пробил, мяч отскакивает к нему - очень напоминает момент с «Крыльями». Тогда мяч ушел на угловой. Мы ему показали тот момент и сказали, что в штрафной решения принимать нужно быстрее. Не можешь пробить сам - надо катить в сторону. Если вы посмотрите, слева были трое: Хиль, Эдуардо и еще кто-то. Просто покати - любой бы добил мяч в ворота!

— Что нужно делать, чтобы бороться с такими ошибками?

— Чтобы вы понимали, что в моей работе главное: мне бы хотелось, чтобы мы работали над ошибками, исправлялись. Чтобы игроки прогрессировали. Даже покати он в сторону, не забив этот мяч, у меня бы не было такого расстройства, как от того, что мы не забили вот так... Второй раз он тупо бьет в игрока, который бежит на него. Вот это неправильно!

Стечение обстоятельств, что ошибки допускают одни из самых опытных и квалифицированных футболистов. Обидно, что это пришлось на матч со «Спартаком», потому что знаю ценность победы: над «Крыльями» и над красно-белыми она немножко разная, хоть и дают по три очка. Условно, не проиграй мы сегодня «Спартаку», состояние внутри было бы другое.

Из того, что я увидел во втором тайме, у меня такое же двоякое впечатление, как после игры с «Зенитом». Результат нужен - не достигли... Но качество во втором тайме меня абсолютно устраивает. Будем работать над завершающей стадией атак.

— Будет ли усиление?

— Надеемся на это. Если у нас будет какое-то разнообразие... Видели, Хиль вышел у нас? Все равно два своих момента [получил]. Пенальти или не пенальти там — это уже другое... Когда на ВАР сидит Сергей Иванов, мы очков не набираем. Мы ждем уже всего: китайских линий, вьетнамских офсайдов.

Когда забивают гол, ошиблись наши защитники — там можно нарисовать линии, которые покажут, что Солари находится в положении «вне игры«. Так же, как это было с Оффором в матче с ЦСКА. То есть когда это один раз... Ладно, ты пропускаешь. Когда второй раз с сильной командой — и тот же исполнитель сидит - ты пропускаешь. Третий — я выношу. Давайте посмотрим, что будет дальше. А так - идем вперед.

— Что с травмированными?

— У них микротравмы.

— Серьезные?

— Я, к сожалению, не являюсь медицинским специалистом. У меня есть корочка массажиста, но не рентгена. Завтра-послезавтра мы все определим и скажем.