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Талалаева дисквалифицировали на три матча за оскорбительное поведение в адрес «Спартака»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил о решении дисквалифицировать главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за оскорбительное поведение в отношении соперников на три матча после домашней игры 17-го тура со «Спартаком» (1:0).

«В протоколе матча написано, что зафиксированы оскорбительные жесты в сторону резервного судьи. Талалаев принял участие в заседании, так же как и резервный судья. Мы перед началом заседания получили документы от «Балтики» и объяснения от Талалаева. Как пишет Талалаев (и говорил на заседании), со стороны скамейки «Спартака» раздались оскорбительные комментарии и он ответил им в той же манере, показав неприличный жест. Но в сторону скамейки «Спартака», а не судьи. Талалаев не отрицает, что жест показывал. «Балтика» извинилась за неприличный жест Талалаева и попросила не назначать тренеру максимальное наказание.

Судья Танашев сказал, что он находился между техническими зонами «Балтики» и «Спартака». Он увидел оскорбительный жест, но допустил, что жест адресован не ему, а технической зоне «Спартака».

«Балтика» прислала видео эпизода, которое было сделано с технической камеры. Мы четко определили, что жест адресован «Спартаку».

Андрей Викторович у нас не первый раз на заседании КДК. Он у нас четвертый раз. 11 апреля 2024 года он был наказан за оскорбительные слова в адрес иных лиц на 20 тысяч рублей и два матча условно. 13 марта в Первой лиге он был наказан за агрессивное поведение в адрес судьи на два матча (один — реально, один — условно). Назначался испытательный срок до конца прошлого сезона. Условный срок закончился.

20 августа 2025 года Талалаев был наказан за неспортивное поведение.

КДК учитывал наличие дисциплинарных нарушений у Талалаева в прошлом — за последние два года. С учетом всех обстоятельств дела, всех видео и объяснений сторон КДК вынес решение. За оскорбительное поведение в отношении соперников дисквалифицировать Талалаева на три матча РПЛ. У стороны Талалаева есть возможность подать апелляцию», — заявил Григорьянц.

В соответствии со статьей 17 дисциплинарного регламента РФС, во время дисквалификации Талалаев во время матчей «Балтики» сможет находиться на трибуне, но не сможет располагаться в непосредственной близости к полю. До, во время и после игр он не в праве исполнять свои обязанности, предусмотренные регламентом (в том числе присутствовать на пресс-конференциях и давать флеш-интервью), находиться в спортивной зоне (в том числе в раздевалках команд) и игровой зоне (в том чиле в технических зонах), а также связываться с любым лицом, участвующим в матче, с помощью любых средств.

Из-за дисквалификации Талалаев не сможет руководить «Балтикой» в матчах против «Крыльев Советов», «Зенита» и «Ростова».

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Андрей Талалаев
РПЛ
РФС
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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