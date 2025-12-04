Талалаева дисквалифицировали на три матча за оскорбительное поведение в адрес «Спартака»
Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил о решении дисквалифицировать главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за оскорбительное поведение в отношении соперников на три матча после домашней игры 17-го тура со «Спартаком» (1:0).
«В протоколе матча написано, что зафиксированы оскорбительные жесты в сторону резервного судьи. Талалаев принял участие в заседании, так же как и резервный судья. Мы перед началом заседания получили документы от «Балтики» и объяснения от Талалаева. Как пишет Талалаев (и говорил на заседании), со стороны скамейки «Спартака» раздались оскорбительные комментарии и он ответил им в той же манере, показав неприличный жест. Но в сторону скамейки «Спартака», а не судьи. Талалаев не отрицает, что жест показывал. «Балтика» извинилась за неприличный жест Талалаева и попросила не назначать тренеру максимальное наказание.
Судья Танашев сказал, что он находился между техническими зонами «Балтики» и «Спартака». Он увидел оскорбительный жест, но допустил, что жест адресован не ему, а технической зоне «Спартака».
«Балтика» прислала видео эпизода, которое было сделано с технической камеры. Мы четко определили, что жест адресован «Спартаку».
Андрей Викторович у нас не первый раз на заседании КДК. Он у нас четвертый раз. 11 апреля 2024 года он был наказан за оскорбительные слова в адрес иных лиц на 20 тысяч рублей и два матча условно. 13 марта в Первой лиге он был наказан за агрессивное поведение в адрес судьи на два матча (один — реально, один — условно). Назначался испытательный срок до конца прошлого сезона. Условный срок закончился.
20 августа 2025 года Талалаев был наказан за неспортивное поведение.
КДК учитывал наличие дисциплинарных нарушений у Талалаева в прошлом — за последние два года. С учетом всех обстоятельств дела, всех видео и объяснений сторон КДК вынес решение. За оскорбительное поведение в отношении соперников дисквалифицировать Талалаева на три матча РПЛ. У стороны Талалаева есть возможность подать апелляцию», — заявил Григорьянц.
В соответствии со статьей 17 дисциплинарного регламента РФС, во время дисквалификации Талалаев во время матчей «Балтики» сможет находиться на трибуне, но не сможет располагаться в непосредственной близости к полю. До, во время и после игр он не в праве исполнять свои обязанности, предусмотренные регламентом (в том числе присутствовать на пресс-конференциях и давать флеш-интервью), находиться в спортивной зоне (в том числе в раздевалках команд) и игровой зоне (в том чиле в технических зонах), а также связываться с любым лицом, участвующим в матче, с помощью любых средств.
Из-за дисквалификации Талалаев не сможет руководить «Балтикой» в матчах против «Крыльев Советов», «Зенита» и «Ростова».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1