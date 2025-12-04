Талалаева дисквалифицировали на три матча за оскорбительное поведение в адрес «Спартака»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил о решении дисквалифицировать главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за оскорбительное поведение в отношении соперников на три матча после домашней игры 17-го тура со «Спартаком» (1:0).

«В протоколе матча написано, что зафиксированы оскорбительные жесты в сторону резервного судьи. Талалаев принял участие в заседании, так же как и резервный судья. Мы перед началом заседания получили документы от «Балтики» и объяснения от Талалаева. Как пишет Талалаев (и говорил на заседании), со стороны скамейки «Спартака» раздались оскорбительные комментарии и он ответил им в той же манере, показав неприличный жест. Но в сторону скамейки «Спартака», а не судьи. Талалаев не отрицает, что жест показывал. «Балтика» извинилась за неприличный жест Талалаева и попросила не назначать тренеру максимальное наказание.

Судья Танашев сказал, что он находился между техническими зонами «Балтики» и «Спартака». Он увидел оскорбительный жест, но допустил, что жест адресован не ему, а технической зоне «Спартака».

«Балтика» прислала видео эпизода, которое было сделано с технической камеры. Мы четко определили, что жест адресован «Спартаку».

Андрей Викторович у нас не первый раз на заседании КДК. Он у нас четвертый раз. 11 апреля 2024 года он был наказан за оскорбительные слова в адрес иных лиц на 20 тысяч рублей и два матча условно. 13 марта в Первой лиге он был наказан за агрессивное поведение в адрес судьи на два матча (один — реально, один — условно). Назначался испытательный срок до конца прошлого сезона. Условный срок закончился.

20 августа 2025 года Талалаев был наказан за неспортивное поведение.

КДК учитывал наличие дисциплинарных нарушений у Талалаева в прошлом — за последние два года. С учетом всех обстоятельств дела, всех видео и объяснений сторон КДК вынес решение. За оскорбительное поведение в отношении соперников дисквалифицировать Талалаева на три матча РПЛ. У стороны Талалаева есть возможность подать апелляцию», — заявил Григорьянц.

В соответствии со статьей 17 дисциплинарного регламента РФС, во время дисквалификации Талалаев во время матчей «Балтики» сможет находиться на трибуне, но не сможет располагаться в непосредственной близости к полю. До, во время и после игр он не в праве исполнять свои обязанности, предусмотренные регламентом (в том числе присутствовать на пресс-конференциях и давать флеш-интервью), находиться в спортивной зоне (в том числе в раздевалках команд) и игровой зоне (в том чиле в технических зонах), а также связываться с любым лицом, участвующим в матче, с помощью любых средств.

Из-за дисквалификации Талалаев не сможет руководить «Балтикой» в матчах против «Крыльев Советов», «Зенита» и «Ростова».