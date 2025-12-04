КДК РФС не стал применять дополнительные санкции в отношении Манелова после удаления в матче со «Спартаком»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал эпизод с удалением нападающего «Балтики» Ираклия Манелова в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0).

— Манелов был удален в этом же матче за серьезное нарушение правил игры. Он объяснил на заседании, каковы причины данного нарушения. Мы приняли во внимание, что соперник продолжил матч. Мы не увидели особой агрессии со стороны Манелова и приняли решение не принимать к нему дополнительных санкций.