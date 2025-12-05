ЭСК поддержала три решения Абросимова в матче между ЦСКА и «Оренбургом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что главный арбитр матча 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Оренбург» (2:0) Иван Абросимов правильно не назначил пенальти в ворота армейцев на 47-й минуте.

«Защитник ЦСКА Мойзес в игровом контакте за выбор позиции не нарушает правила игры против нападающего «Оренбурга» Алешандре Жезуса. Действия Мойзеса не влияют на возможность Жезуса сыграть в мяч, поскольку мяч перелетал эту пару игроков и в действиях Мойзеса не было толчка руками», — говорится в заявлении ЭСК.

Также комиссия определила, что судья правильно не зафиксировал нарушение правил со стороны форварда ЦСКА Тамерлана Мусаева против Артема Касимова из «Оренбурга» в атакующей фазе перед голом гостей на 83-й минуте, поскольку Мусаев не нарушил правила в единоборстве за верховой мяч.

Кроме того, ЭСК назвала верным решение Абросимова не зафиксировать взятие ворот «Оренбурга» на 90+2-й минуте.

«При анализе комплексного игрового эпизода комиссия решила: судья ошибочно назначил пенальти в ворота команды «Оренбург», так как Богдан Овсянников сыграл в мяч в нормальной манере. Судья совершил методическую ошибку, остановив игру незамедлительно, не позволив команде ЦСКА завершить атакующее действие и забить гол. Взятие ворот не могло бы быть засчитано, так как мяч попал в отставленную руку Тамерлана Мусаева, в результате чего остался под его контролем. Итоговое верное решение, которое следовало принять судье, — штрафной удар в пользу обороняющейся команды», — подчеркивается в мотивировке.

ЦСКА набрал 36 очков в 17 турах и занимает второе место в чемпионате России. «Оренбург» с 12 баллами располагается на 14-й строчке турнирной таблицы.