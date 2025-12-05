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Судейство

5 декабря 2025, 17:27

ЭСК поддержала три решения Абросимова в матче между ЦСКА и «Оренбургом»

Алина Савинова
Судья Иван Абросимов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что главный арбитр матча 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Оренбург» (2:0) Иван Абросимов правильно не назначил пенальти в ворота армейцев на 47-й минуте.

«Защитник ЦСКА Мойзес в игровом контакте за выбор позиции не нарушает правила игры против нападающего «Оренбурга» Алешандре Жезуса. Действия Мойзеса не влияют на возможность Жезуса сыграть в мяч, поскольку мяч перелетал эту пару игроков и в действиях Мойзеса не было толчка руками», — говорится в заявлении ЭСК.

Также комиссия определила, что судья правильно не зафиксировал нарушение правил со стороны форварда ЦСКА Тамерлана Мусаева против Артема Касимова из «Оренбурга» в атакующей фазе перед голом гостей на 83-й минуте, поскольку Мусаев не нарушил правила в единоборстве за верховой мяч.

Кроме того, ЭСК назвала верным решение Абросимова не зафиксировать взятие ворот «Оренбурга» на 90+2-й минуте.

«При анализе комплексного игрового эпизода комиссия решила: судья ошибочно назначил пенальти в ворота команды «Оренбург», так как Богдан Овсянников сыграл в мяч в нормальной манере. Судья совершил методическую ошибку, остановив игру незамедлительно, не позволив команде ЦСКА завершить атакующее действие и забить гол. Взятие ворот не могло бы быть засчитано, так как мяч попал в отставленную руку Тамерлана Мусаева, в результате чего остался под его контролем. Итоговое верное решение, которое следовало принять судье, — штрафной удар в пользу обороняющейся команды», — подчеркивается в мотивировке.

ЦСКА набрал 36 очков в 17 турах и занимает второе место в чемпионате России. «Оренбург» с 12 баллами располагается на 14-й строчке турнирной таблицы.

Источник: Официальный сайт РФС
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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