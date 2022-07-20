Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:37

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо заявил, что не считает «Зенит» фаворитом в новом сезоне РПЛ

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо заявил, что не считает «Зенит» фаворитом в новом сезоне РПЛ.

«Болельщики «Зенита» так и думают, это понятно. Болельщики «Спартака» думают по-другому, болельщики ЦСКА болеют за ЦСКА. Тяжелее всего играть против «Зенита»? Нет. Против любой команды играть тяжело. Вы считаете, что «Зенит» уже чемпион? Нет. Есть другие клубы и другие игроки, которые так не считают. Все будет решаться на поле», — цитирует «КП Спорт» Жоаозиньо.

Также Жоаозиньо прокомментировал переход бывшего одноклубника Матео Кассьерры в «Зенит».

«Настоящий бомбардир. Всегда забивает и реализовывает свои моменты. Всегда грустно, когда человек, с которым ты выступал, уходит. Но и радостно одновременно. Я рад, что он попал в большой клуб с большим именем», — добавил Жоаозиньо.

В выездном матче 1-го тура РПЛ «Сочи» обыграл «Торпедо» (3:1), «Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1).

25-летний форвард Кассьерра перешел в питерский клуб из сочинской команды в конце июня.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/zhoazinyu-zayavil-chto-ne-schitaet-zenit-favoritom-v-borbe-za-chempionstvo/
Жоаозиньо
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему мы зеваем и о чем говорит частая зевота?
«Перед уходом Федотов позвонил каждому игроку». Жоаозиньо — о бывшем и нынешних тренерах «Сочи» и задаче снова выиграть медали
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В «Спартаке» прокомментировали информацию о досрочном возвращении Хендрикса из аренды
Жоаозиньо о целях «Сочи» в новом сезоне РПЛ: «Наша миссия и реальная задача — стать чемпионами»
«У него нет потолка». В Парагвае не жалеют комплиментов для новичка «Динамо»
Сутормин рассказал, как в «Зените» приняли бразильских новичков Ивана и Мантуана
Ученые РАН определят точную дату основания «Локомотива»
Малафеев сравнил трансфер Ивана Куарежмы в «Зенит» с приходом Гильерме в «Локомотив»
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Жоаозиньо о целях «Сочи» в новом сезоне РПЛ: «Наша миссия и реальная задача — стать чемпионами»
Сутормин: «В матче с «Химками» ход игры нас убаюкал, а соперник воспользовался этим. Надеюсь, с «Крыльями» это не повторится»
Семак: «Зениту» в игре с «Крыльями Советов» нужно вернуть эмоции, которых не хватало в матче с «Химками»
Латинизация. РПЛ определилась с вектором развития
Глава судейского комитета РФС считает, что арбитр правильно удалил защитника «Спартака» Рыбуса
«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча против «Нижнего Новгорода»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жоазинью: «Я не жалею, что получил российский паспорт»

Черышев о бразильцах в «Зените»: «Клуб проделал огромную работу для их приглашения»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости