Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо заявил, что не считает «Зенит» фаворитом в новом сезоне РПЛ

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо заявил, что не считает «Зенит» фаворитом в новом сезоне РПЛ.

«Болельщики «Зенита» так и думают, это понятно. Болельщики «Спартака» думают по-другому, болельщики ЦСКА болеют за ЦСКА. Тяжелее всего играть против «Зенита»? Нет. Против любой команды играть тяжело. Вы считаете, что «Зенит» уже чемпион? Нет. Есть другие клубы и другие игроки, которые так не считают. Все будет решаться на поле», — цитирует «КП Спорт» Жоаозиньо.

Также Жоаозиньо прокомментировал переход бывшего одноклубника Матео Кассьерры в «Зенит».

«Настоящий бомбардир. Всегда забивает и реализовывает свои моменты. Всегда грустно, когда человек, с которым ты выступал, уходит. Но и радостно одновременно. Я рад, что он попал в большой клуб с большим именем», — добавил Жоаозиньо.

В выездном матче 1-го тура РПЛ «Сочи» обыграл «Торпедо» (3:1), «Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1).

25-летний форвард Кассьерра перешел в питерский клуб из сочинской команды в конце июня.