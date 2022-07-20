Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо заявил, что не считает «Зенит» фаворитом в новом сезоне РПЛ
Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо заявил, что не считает «Зенит» фаворитом в новом сезоне РПЛ.
«Болельщики «Зенита» так и думают, это понятно. Болельщики «Спартака» думают по-другому, болельщики ЦСКА болеют за ЦСКА. Тяжелее всего играть против «Зенита»? Нет. Против любой команды играть тяжело. Вы считаете, что «Зенит» уже чемпион? Нет. Есть другие клубы и другие игроки, которые так не считают. Все будет решаться на поле», — цитирует «КП Спорт» Жоаозиньо.
Также Жоаозиньо прокомментировал переход бывшего одноклубника Матео Кассьерры в «Зенит».
«Настоящий бомбардир. Всегда забивает и реализовывает свои моменты. Всегда грустно, когда человек, с которым ты выступал, уходит. Но и радостно одновременно. Я рад, что он попал в большой клуб с большим именем», — добавил Жоаозиньо.
В выездном матче 1-го тура РПЛ «Сочи» обыграл «Торпедо» (3:1), «Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1).
25-летний форвард Кассьерра перешел в питерский клуб из сочинской команды в конце июня.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1