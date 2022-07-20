Жоазинью: «Я не жалею, что получил российский паспорт»

Жоазинью заявил, что не жалеет о решении стать гражданином РФ

Игрок «Сочи» Жоазинью рассказал, что не жалеет о том, что получил российский паспорт. Бразилец стал гражданином России в 2016 году.

«Это же здорово. Я люблю Россию. Останусь? Не знаю, не знаю. Еще об этом не думал. Сам приму решение позже», — цитирует игрока «КП Спорт».

Ранее 33-летний игрок продлил контракт с «Сочи» на сезон-2022/23. Футболист также выступал в «Краснодаре» и «Динамо».