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Черышев о бразильцах в «Зените»: «Клуб проделал огромную работу для их приглашения»

Дмитрий Черышев высказался о трансферной политике «Зенита»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Футбольный тренер Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» высказался о трансферной политике «Зенита».

«В «Зените» работают хорошие специалисты. Они однозначно изучали новых игроков. Мы можем спорить об их уровне, но для их приглашения клуб проделал огромную работу. Наше дело — посмотреть, как быстро они поймут философию «Зенита». Конечно, хотелось бы, чтобы играло как можно больше местных ребят. Например, как в «Краснодаре», «Спартаке», ЦСКА. Там хорошие академии. Но сейчас во всем мире присутствует практика совмещения. Есть определенный статус, в котором команда борется за самые высокие задачи — за чемпионство», — сказал Черышев «СЭ».

Петербургский клуб пополнили два бразильских футболиста. Иван Куарежма и Густаво Мантуан перешли в клуб на правах аренды в рамках двусторонней сделки с бразильским «Коринтиансом».

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 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
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 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
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 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
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 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
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 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
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Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

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И К Ж
Мачей Рыбус

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Нижний Новгород

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