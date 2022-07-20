Черышев о бразильцах в «Зените»: «Клуб проделал огромную работу для их приглашения»

Футбольный тренер Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» высказался о трансферной политике «Зенита».

«В «Зените» работают хорошие специалисты. Они однозначно изучали новых игроков. Мы можем спорить об их уровне, но для их приглашения клуб проделал огромную работу. Наше дело — посмотреть, как быстро они поймут философию «Зенита». Конечно, хотелось бы, чтобы играло как можно больше местных ребят. Например, как в «Краснодаре», «Спартаке», ЦСКА. Там хорошие академии. Но сейчас во всем мире присутствует практика совмещения. Есть определенный статус, в котором команда борется за самые высокие задачи — за чемпионство», — сказал Черышев «СЭ».

Петербургский клуб пополнили два бразильских футболиста. Иван Куарежма и Густаво Мантуан перешли в клуб на правах аренды в рамках двусторонней сделки с бразильским «Коринтиансом».