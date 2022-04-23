Куликов: «Гисдоль просто взял и кинул «Локомотив». Это не по-человечески»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов рассказал, как узнал об уходе немецкого тренера Маркуса Гисдоля из клуба.

«Было какое-то негодование: как тренер может не приехать, не сообщить ничего? — приводит слова Куликова «РБ Спорт». — Гисдоль просто взял и кинул «Локомотив». Это не по-человечески».

Полузащитник также рассказал, каким ему запомнился Гисдоль.

«Я с Гисдолем тренировался по сути неделю. Приехал на сбор, но там занимался в основном индивидуально. Так что ничего не могу про него сказать», — сказал он.

52-летний немец возглавил «Локомотив» 10 октября 2021 года. 1 марта 2022-го тренер подал в отставку.

После 25 туров Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» набрал 38 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, имея один матч в запасе.