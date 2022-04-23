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«Урал» — «Уфа»: нападающий хозяев Бикфалви открыл счет в матче, забив в падении через себя

Игрок «Урала» Бикфалви забил мяч в падении через себя в матче с «Уфой»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Бикфалви.

«Урал» встречается с «Уфой» в матче 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит на стадионе «Екатеринбург Арена».

На 25-й минуте игры нападающий хозяев Эрик Бикфалви забил мяч в падении через себя.

Бикфалви.
Бикфалви.

Таким образом, счет стал 1:0 в пользу «Урала» .

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
23 апр, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Уфа

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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15%

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13%

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Эрик Бикфалви
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ФК Уфа
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2
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3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
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9
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11
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 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
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15
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 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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