«Урал» и «Уфа» объявили составы на матч 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Игра состоится сегодня, 23 апреля, и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичев, Шатов, Подберёзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Аугустыняк.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Колесниченко, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Юшин, Агеев.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Плиев, Йокич, Кабутов, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Ортис.

Запасные: Чичкан, Сухов, Ботака-Иобома, Иванов, Кротов, Голубев, Емельянов, Саплинов, Урунов, Милетич, Касинтура.

После 25 туров РПЛ «Урал» набрал 21 очко и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 22 баллами располагается на 14-й позиции.