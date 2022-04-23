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«Урал» — «Уфа»: команды объявили составы на матч

«Урал» — «Уфа» объявили составы на матч 26-го тура РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Урал» и «Уфа» объявили составы на матч 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Игра состоится сегодня, 23 апреля, и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичев, Шатов, Подберёзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Аугустыняк.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Колесниченко, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Юшин, Агеев.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Плиев, Йокич, Кабутов, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Ортис.

Запасные: Чичкан, Сухов, Ботака-Иобома, Иванов, Кротов, Голубев, Емельянов, Саплинов, Урунов, Милетич, Касинтура.

После 25 туров РПЛ «Урал» набрал 21 очко и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 22 баллами располагается на 14-й позиции.

Источник: https://premierliga.ru/match/match_14771.html

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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Урал – Уфа
 - : -
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Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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 - : -
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Рубин – Арсенал
 - : -
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