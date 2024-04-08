Полузащитник «Динамо» Чавес: «В чемпионской гонке РПЛ еще не все потеряно»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес поделился мнением о шансах бело-голубых на чемпионство РПЛ в текущем сезоне.

7 апреля команда Марцела Лички проиграла «Спартаку» (1:2) в матче 23-го тура чемпионата России.

«В чемпионской гонке еще не все потеряно, возможность есть. После этих матчей мы усложнили наши шансы. Должны работать над своими ошибками, не упускать свои моменты, проанализировать и идти дальше», — приводит слова Чавеса Metaratings.ru.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 22 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков. «Краснодар», идущий вторым, опережает бело-голубых на 5 очков.