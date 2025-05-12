Полузащитник «Динамо» Чавес будет готовиться к матчу с «Акроном»

Главный врач «Динамо» Александр Родионов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о восстановлении полузащитника Луиса Чавеса. 29-летний мексиканец пропустил воскресный матч 28-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:0).

«Луиса Чавеса планировали подвести к матчу, но решили поберечь в такой игре. Будет готовиться к «Акрону». Будет в старте или нет — решит главный тренер», — сказал Родионов «СЭ».

Матч 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Акрон» пройдет в воскресенье, 18 мая.

В этом сезоне Чавес провел за бело-голубых 27 игр.