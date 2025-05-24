ЭСК: Карасев верно удалил защитника «Крыльев» Бейла в матче со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила решение арбитра Сергея Карасева об удалении защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла в матче со «Спартаком» (0:2) в 29-м туре РПЛ.

В ЭСК единогласно назвали верным решение Карасева.

«Гленн Бейл использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с игроком «Спартак-Москва» Пабло Солари, совершив контакт открытой стопой с высокой интенсивностью с голенью соперника», — говорится в пояснении вердикта на сайте РФС.