ЭСК: Карасев верно удалил защитника «Крыльев» Бейла в матче со «Спартаком»
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила решение арбитра Сергея Карасева об удалении защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла в матче со «Спартаком» (0:2) в 29-м туре РПЛ.
В ЭСК единогласно назвали верным решение Карасева.
«Гленн Бейл использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с игроком «Спартак-Москва» Пабло Солари, совершив контакт открытой стопой с высокой интенсивностью с голенью соперника», — говорится в пояснении вердикта на сайте РФС.
Источник: РФС
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|Факел – Локомотив
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