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Судейство

ЭСК: Карасев верно удалил защитника «Крыльев» Бейла в матче со «Спартаком»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила решение арбитра Сергея Карасева об удалении защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла в матче со «Спартаком» (0:2) в 29-м туре РПЛ.

В ЭСК единогласно назвали верным решение Карасева.

«Гленн Бейл использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с игроком «Спартак-Москва» Пабло Солари, совершив контакт открытой стопой с высокой интенсивностью с голенью соперника», — говорится в пояснении вердикта на сайте РФС.

Источник: РФС
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Футбол
РФС
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Гленн Бейл
Сергей Карасев (судья)
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В ПАОКе объяснили, почему отклонили предложение ЦСКА по Константелиасу

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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 7
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П
Педро
Педро

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

 4
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Крылья Советов

 3
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Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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