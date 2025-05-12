Юран: «Если бы на месте Лички был российский тренер, он бы выиграл чемпионат для «Динамо»

Российский тренер Сергей Юран в разговоре с «СЭ» оценил работу Ролана Гусева на посту главного тренера «Динамо».

«Для чего нам иностранцы, если наши тренеры хорошо работают? Мы должны уважать себя и назначать своих тренеров. Первые места занимают российские специалисты — Мусаев и Семак. Гусев обыгрывает в дерби «Спартак». Это показатель! А Личка не справился до этого со своей задачей в Кубке», — сказал Юран «СЭ».

Также Юран высказался о работе бывшего главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Меня впечатляет только результат. Он говорит сам за себя. В прошлом сезоне у «Динамо» были прекраснейшие шансы на чемпионство. Уверен, что если бы на месте Лички был российский тренер, он бы выиграл чемпионат для «Динамо», — добавил Юран.

«Динамо» 1 мая объявило об уходе Лички с поста главного тренера команды. Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона.

Под руководством Гусева «Динамо» одержало 2 победы в 2 матчах РПЛ.