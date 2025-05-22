Защитник «Крыльев Советов» Бейл дисквалифицирован на один матч после удаления в игре со «Спартаком»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл пропустит 1 матч в результате дисквалификации после удаления в матче со «Спартаком» (0:2) в 29-м туре РПЛ.

«Сегодня получили заключение ЭСК о том, что Карасев правильно удалил защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла в матче против «Спартака». Решение — дисквалификация на два матча РПЛ. 1 матч реально, 1 — условно. Испытательный срок — 6 месяцев», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

29-летний Бейл в этом сезоне забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах.