Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с «СЭ» предположил, какую оценку заслужил «Спартак» за текущий сезон.

«Какую оценку поставить «Спартаку» за сезон? Четверочку», — сказал Кравцов «СЭ».

«Спартак» закончил выступление в FONBET Кубке России после поражения от «Ростова» в финале Пути регионов (1:2). В чемпионате России красно-белые с 51 очком занимают 5-е место.