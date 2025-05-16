ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила решения арбитра Евгения Кукуляка в матче между «Факелом» и «Локомотивом» (0:1) в 28-м туре РПЛ.

Воронежцы обратились в ЭСК с просьбой оценить два эпизода с неназначением пенальти в ворота железнодорожников на 8-й и 20-й минутах встречи.

Комиссия единогласно назвала верными решения Кукуляка о неназначении одиннадцатиметровых.

После поражения в 28-м туре «Факел» досрочно вылетел из РПЛ. Команда Игоря Шалимова с 16 очками занимает последнее место. «Локомотив» (49) идет шестым в турнирной таблице за два тура до окончания чемпионата.