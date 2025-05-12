Юран — о трансфере Гарсии: «Сложно сказать, что он соответствует таким деньгам»

Российский тренер Сергей Юран в разговоре с «СЭ» высказался о результатах «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

«Это может быть следствием подготовки. Станкович никогда не работал во время долгой зимней паузы. Но чтобы детально говорить о проблемах, нужно быть внутри команды. Руководство клуба прилично потратилось зимой. Но что мы видим в итоге? Мне кажется, «Спартак» нуждался в топовом центральном защитнике. Но взяли за такую огромную сумму нападающего. Сложно сказать, что Гарсия соответствует таким деньгам», — сказал Юран «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Спартак» потратил на трансфер 27-летнего нападающего 18,7 миллионов евро.