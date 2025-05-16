ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Спартака» по двум эпизодам с неназначенными пенальти в ворота московского «Динамо» (0:2) в матче 28-го тура РПЛ.

Комиссия пришла к выводу, что главный арбитр встречи Алексей Сухой правильно не назначил 11-метровый в пользу красно-белых на 59-й минуте.

«Игрок «Динамо-Москва» Хосе Касерес касается рукой игрока команды «Спартак-Москва» Олега Рябчука с минимальной интенсивностью без влияния на соперника. В действиях защитника «Динамо-Москва» нет нарушения правил», — говорится в заявлении ЭСК РФС.

Также комиссия единогласно поддержала решение судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо» на 81-й минуте. В заявлении подчеркивается, что контакт мяча с рукой защитника московской команды Хосе Касереса не является наказуемым, поскольку рука игрока находилась внизу близко к телу в естественном положении без дополнительного движения к мячу.

«Динамо» набрало 53 очка за 28 матчей и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России. У «Спартака» 51 балл и пятая строчка.