КДК РФС оштрафовал «Крылья» на 100 тысяч рублей за удаления футболистов

Глава КДК РФС Артур Григорьянц обявил рассказал, какие команды будут оштрафованы по итогам матчей 29-го тура РПЛ.

— «Спартак» опоздал на 10 минут с выдачей футболиста на интервью, штраф 20 тысяч. У «Крыльев» штраф 100 тысяч рублей за удаления футболистов. В матче «Оренбург» — «Краснодар» было неподобающее поведение хозяев, штраф — 100 тысяч рублей. Что касается выкриков в адрес «Краснодара» — нет оскорблений. В матче «Ахмат» — «Динамо» Садулаев ударил по арке и повредил ее. Наказан штрафом размером 60 тысяч рублей.

В 29-м туре РПЛ «Краснодар» победил «Оренбург» со счетом 2:1, «Крыльев Советов» вдевятером уступили «Спартаку» (0:2), «Ахмат» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью (1:1).