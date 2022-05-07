Языджи: «Не был уверен, что смогу привыкнуть к ЦСКА. Но после такого теплого приема все негативные мысли испарились»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи рассказал о своей адаптации в московском клубе.

«Когда я впервые увидел своих одноклубников в испанском Кампоаморе и понял, что в команде прекрасная атмосфера, сразу появилась уверенность, что все будет хорошо, — приводит слова Языджи официальный сайт московского клуба. — Благодаря тренерам, игрокам и персоналу я почувствовал, что нахожусь дома! Они во всем помогали мне, мы провели качественные сборы, я быстро впитал клубную философию. Болельщики тоже меня очень поддержали».

По словам полузащитника, перед переходом в ЦСКА у него были сомнения.

«Если честно, в самом начале я не был уверен, что смогу привыкнуть к ЦСКА и к России. Но после такого теплого приема все негативные мысли мгновенно испарились. Не мог дождаться, когда выйду на поле в дерби, я был даже слишком мотивирован. И дебют удался! Мы победили, а я забил со штрафного», — сказал он.

19 января 2022 года 25-летний турок перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне он забил восемь мячей и отдал две результативные передачи в 12 матчах за московскую команду во всех турнирах.