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Языджи: «Не был уверен, что смогу привыкнуть к ЦСКА. Но после такого теплого приема все негативные мысли испарились»

Полузащитник ЦСКА Языджи рассказал о своей адаптации в клубе
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи рассказал о своей адаптации в московском клубе.

«Когда я впервые увидел своих одноклубников в испанском Кампоаморе и понял, что в команде прекрасная атмосфера, сразу появилась уверенность, что все будет хорошо, — приводит слова Языджи официальный сайт московского клуба. — Благодаря тренерам, игрокам и персоналу я почувствовал, что нахожусь дома! Они во всем помогали мне, мы провели качественные сборы, я быстро впитал клубную философию. Болельщики тоже меня очень поддержали».

По словам полузащитника, перед переходом в ЦСКА у него были сомнения.

«Если честно, в самом начале я не был уверен, что смогу привыкнуть к ЦСКА и к России. Но после такого теплого приема все негативные мысли мгновенно испарились. Не мог дождаться, когда выйду на поле в дерби, я был даже слишком мотивирован. И дебют удался! Мы победили, а я забил со штрафного», — сказал он.

19 января 2022 года 25-летний турок перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне он забил восемь мячей и отдал две результативные передачи в 12 матчах за московскую команду во всех турнирах.

Источник: http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/yusuf-yazici-svoy-pervyy-shag-po-gazonu-veb-areny-pomnyu-s-2018-goda/

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ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
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Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
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ФК Лилль
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Юсуф Языджи
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1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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 - : -
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 - : -
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