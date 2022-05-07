Языджи рассказал о сотрудничестве со специалистом по сну

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи рассказал о сотрудничестве со специалистом по сну.

«Я верю в профессионализм, — приводит слова Языджи официальный сайт московского клуба. — За пределами поля я тоже работаю с профессионалами. У меня есть целая команда из каждой необходимой мне сферы. Мы планируем сегодняшний день, завтрашний, а также ближайшие 10-15 лет с настоящего момента. Ник, специалист по сну — ключевое звено в этой команде. Когда мы начинали сотрудничество, у нас с ним было две встречи. Он подробно записал мой распорядок дня и мои привычки, потом я прошел тест из 80 вопросов. В итоге мы составили систему сна, которая учитывала многие факторы — например, температуру в доме и мой ежедневный рацион. Также мы пересмотрели обстановку, в которой я отдыхаю: вентиляцию, освещение, даже подушку, на которой я сплю. Ник работает с некоторыми спортсменами и командами по всему миру, но я единственный турецкий атлет, который с ним сотрудничает».

Полузащитник отметил, что по сравнению с недавним прошлым объем научных исследований сильно вырос, и всем спортсменам стало легче следить за своим здоровьем.

«Сейчас каждый атлет более информирован и может пользоваться этими плодами, становясь сильнее как физически, так и ментально. Благодаря новейшим достижениям стало возможным снизить риск повреждений и повысить производительность организма при подготовке к соревнованиям. Конечно же, все это важно для меня, и в данном направлении я работаю с самыми прогрессивными специалистами», — сказал он.

19 января 2022 года 25-летний турок перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне он забил восемь мячей и отдал две результативные передачи в 12 матчах за московскую команду во всех турнирах.