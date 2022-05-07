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Языджи рассказал о сотрудничестве со специалистом по сну

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи рассказал о сотрудничестве со специалистом по сну.

«Я верю в профессионализм, — приводит слова Языджи официальный сайт московского клуба. — За пределами поля я тоже работаю с профессионалами. У меня есть целая команда из каждой необходимой мне сферы. Мы планируем сегодняшний день, завтрашний, а также ближайшие 10-15 лет с настоящего момента. Ник, специалист по сну — ключевое звено в этой команде. Когда мы начинали сотрудничество, у нас с ним было две встречи. Он подробно записал мой распорядок дня и мои привычки, потом я прошел тест из 80 вопросов. В итоге мы составили систему сна, которая учитывала многие факторы — например, температуру в доме и мой ежедневный рацион. Также мы пересмотрели обстановку, в которой я отдыхаю: вентиляцию, освещение, даже подушку, на которой я сплю. Ник работает с некоторыми спортсменами и командами по всему миру, но я единственный турецкий атлет, который с ним сотрудничает».

Полузащитник отметил, что по сравнению с недавним прошлым объем научных исследований сильно вырос, и всем спортсменам стало легче следить за своим здоровьем.

«Сейчас каждый атлет более информирован и может пользоваться этими плодами, становясь сильнее как физически, так и ментально. Благодаря новейшим достижениям стало возможным снизить риск повреждений и повысить производительность организма при подготовке к соревнованиям. Конечно же, все это важно для меня, и в данном направлении я работаю с самыми прогрессивными специалистами», — сказал он.

19 января 2022 года 25-летний турок перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне он забил восемь мячей и отдал две результативные передачи в 12 матчах за московскую команду во всех турнирах.

Источник: http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/yusuf-yazici-svoy-pervyy-shag-po-gazonu-veb-areny-pomnyu-s-2018-goda/

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2
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
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8
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