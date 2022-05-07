Гендиректор «Црвены Звезды»: «Информация, что клуб сделал предложение по контракту Дзюбе? Будьте терпеливы»

В «Црвене Звезде» рассказали о ходе переговоров по подписанию Артема Дзюбы

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич прокомментировал «СЭ» информацию о том, что клуб сделал предложение по контракту нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

«Информация, что клуб сделал предложение по контракту Дзюбе? Нам нужно какое-то время для переговоров и решения. Будьте терпеливы», — сказал Терзич «СЭ».

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Зенит». Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.