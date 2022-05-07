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Гендиректор «Црвены Звезды»: «Информация, что клуб сделал предложение по контракту Дзюбе? Будьте терпеливы»

В «Црвене Звезде» рассказали о ходе переговоров по подписанию Артема Дзюбы
Данил Алешин
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич прокомментировал «СЭ» информацию о том, что клуб сделал предложение по контракту нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

«Информация, что клуб сделал предложение по контракту Дзюбе? Нам нужно какое-то время для переговоров и решения. Будьте терпеливы», — сказал Терзич «СЭ».

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Зенит». Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Артем Дзюба
Футбол
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ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
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