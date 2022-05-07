Гендиректор «Црвены Звезды»: «Информация, что клуб сделал предложение по контракту Дзюбе? Будьте терпеливы»
В «Црвене Звезде» рассказали о ходе переговоров по подписанию Артема Дзюбы
Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич прокомментировал «СЭ» информацию о том, что клуб сделал предложение по контракту нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.
«Информация, что клуб сделал предложение по контракту Дзюбе? Нам нужно какое-то время для переговоров и решения. Будьте терпеливы», — сказал Терзич «СЭ».
В нынешнем сезоне 33-летний нападающий забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Зенит». Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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|
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|
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|
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|
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|8
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|29
|
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|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
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|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
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30 тур
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
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|8.05
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|
Локомотив – Рубин
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
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Горан Чаушич
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|22
|1
|4
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|
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Краснодар
|15
|1
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