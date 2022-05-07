Губерниев: «Чеферин хорошо относится к России, но есть злоба сегодняшнего дня»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главы УЕФА Александра Чеферина о том, что отстранение российских клубов и сборных разбивает ему сердце.

«Я понимаю действия Чеферина. Верю в то, что он действительно сопереживает российским спортсменам. Не он же один отстранил нашу сборную и клубы от международных соревнований. Это демократический институт, Чеферин не принимает решения единолично. Нужно понимать, что сейчас многие люди голосуют за санкции в адрес нашей страны, и все это разбивает им сердце. В этой ситуации когнитивный диссонанс будет присутствовать. Есть западная повестка дня, но есть и человеческие симпатии. Сложно сказать, может быть, ему пришлось принять это решение под каким-то давлением. Понять действия Чеферина можно. Александр хорошо относится к России, да и человек он неплохой, но есть злоба сегодняшнего дня, вот и все!» — сказал Губерниев «СЭ».

В понедельник, 2 мая исполком УЕФА отстранил российские футбольные и мини-футбольные клубы от участия в еврокубках на сезон-2022/23, а мужские и женские сборные страны по футболу и мини-футболу — от участия в европейских соревнованиях.