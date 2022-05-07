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Сегодня, 14:05

Губерниев: «Чеферин хорошо относится к России, но есть злоба сегодняшнего дня»

Губерниев верит, что президент УЕФА Чеферин сопереживает российским спортсменам
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главы УЕФА Александра Чеферина о том, что отстранение российских клубов и сборных разбивает ему сердце.

«Я понимаю действия Чеферина. Верю в то, что он действительно сопереживает российским спортсменам. Не он же один отстранил нашу сборную и клубы от международных соревнований. Это демократический институт, Чеферин не принимает решения единолично. Нужно понимать, что сейчас многие люди голосуют за санкции в адрес нашей страны, и все это разбивает им сердце. В этой ситуации когнитивный диссонанс будет присутствовать. Есть западная повестка дня, но есть и человеческие симпатии. Сложно сказать, может быть, ему пришлось принять это решение под каким-то давлением. Понять действия Чеферина можно. Александр хорошо относится к России, да и человек он неплохой, но есть злоба сегодняшнего дня, вот и все!» — сказал Губерниев «СЭ».

В понедельник, 2 мая исполком УЕФА отстранил российские футбольные и мини-футбольные клубы от участия в еврокубках на сезон-2022/23, а мужские и женские сборные страны по футболу и мини-футболу — от участия в европейских соревнованиях.

Александер Чеферин. Чеферин об отстранении российских клубов и сборных: «Это разбивает мне сердце»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Футбол
Александер Чеферин
Дмитрий Губерниев
УЕФА
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

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Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 22 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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