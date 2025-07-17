Матвей Кисляк рассказал о смерти матери

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, как узнал о смерти мамы. Хавбеку тогда было 17 лет.

«Поехал на матч молодежки, и отец позвонил. Сказал, чтобы я быстрее приезжал домой. «Зачем?» — «Приезжай. Надо быстро». Понимал ли, что он хочет сказать? Нет. До этого маму забрали в больницу. Папа говорил, что предстоит операция (маме Кисляка диагностировали рак. — Прим. «СЭ»). Что мама не будет поднимать телефон. Я думал, операция поможет, ей станет лучше. А оказывается, уже тогда все было понятно», — сказал Кисляк в интервью «Спортсу».

Хавбек рассказал, как потеря мамы сказалась на нем в дальнейшем.

«Когда выходишь на поле, понимаешь, что ты такое пережил... Как будто ничего серьезнее уже быть не может. Ничего не страшно. Бояться, волноваться из-за какой-то мелочи по сравнению с такой потерей... Больше я не загоняюсь. Может, поэтому выгляжу увереннее», — сказал он.

19-летний Кисляк в прошлом сезоне провел 33 матча за ЦСКА, забил 4 гола и сделал 1 результативный пас.