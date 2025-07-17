Садулаев будет играть за «Ахмат» под 7-м номером

Нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев сменил игровой номер перед сезоном-2025/26, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний россиянин выбрал 7-й номер вместо 10-го.

В прошлом сезоне Садулаев провел за «Ахмат» 35 матчей, забил 3 мяча и сделал 4 голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.