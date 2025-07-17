Кисляк: «Передвигаюсь больше на метро, чем на такси. Очень удобно — как швейцарские часы»
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что у него нет машины, а передвигается он на метро.
«Бывает, на такси, но больше на метро. Очень удобно. Метро работает как швейцарские часы. Сколько написано в приложении, за столько и доехал. Никогда не опоздаешь, если вовремя вышел», — цитирует Кисляка «Спортс».
19-летний Кисляк в прошлом сезоне провел 33 матча за ЦСКА, забил 4 гола и сделал 1 результативный пас.
Источник: Sports.ru
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|2
|0
|1
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|6
|
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|3
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|0
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|6
|
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|2
|0
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|6
|
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|1
|2
|0
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|5
|
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|
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|
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|
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|
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|2
|0
|1
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|
15
|Акрон
|3
|0
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|1
|
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
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|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
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|9.08
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Максим Глушенков
Зенит
|4
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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