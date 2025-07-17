Кисляк: «Передвигаюсь больше на метро, чем на такси. Очень удобно — как швейцарские часы»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что у него нет машины, а передвигается он на метро.

«Бывает, на такси, но больше на метро. Очень удобно. Метро работает как швейцарские часы. Сколько написано в приложении, за столько и доехал. Никогда не опоздаешь, если вовремя вышел», — цитирует Кисляка «Спортс».