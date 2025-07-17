Кисляк: «Хочется оказаться в лучших клубах. Когда вокруг сильные игроки — ты прогрессируешь»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что хочет попробовать свои силы в лучших клубах Европы.

«Потому что, когда вокруг футболисты сильнее, ты прогрессируешь. Надо всегда искать среду, где будешь прогрессировать. Топ-лиги Европы — лучшее место. Все равняются на топ-лиги, на Лигу чемпионов. Хочется посмотреть на возможности. Понять, что ты из себя представляешь.

Конечно, хочется оказаться в лучших клубах. Не думаю, что команды из вторых десяток лучше, чем ЦСКА. Просто сейчас мы заложники ситуации — мало кто сюда смотрит. Когда ЦСКА постоянно играл в Лиге чемпионов, ты на виду.

И важно не просто уехать, а уехать, чтобы перейти на следующий уровень. Потому что и сейчас уровень РПЛ — неслабый. У нас хороший чемпионат. Это доказывают трансферы Захаряна, Сафонова», — цитирует Кисляка «Спортс».