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Сегодня, 13:30

Медина: «Счастлив, что мне представилась возможность забить два мяча «Сочи»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал свой дубль в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (3:0).

Встреча состоялась в субботу, 23 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
«Я игрок, от которого ждут создания голевых моментов, — сказал 25-летний парагвайцец в интервью пресс-службе московского клуба. — Я стараюсь играть на команду. Но мне представилась возможность забить два мяча и я очень счастлив. Сейчас необходимо отдохнуть, восстановиться и подготовиться к следующему матчу».

По итогам двух туров РПЛ армейцы набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.

В третьем туре красно-синие сыграют на выезде с «Нижним Новгородом». Встреча состоится в воскресенье, 31 июля. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/8188

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
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ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
0
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
10
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
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