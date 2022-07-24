Медина: «Счастлив, что мне представилась возможность забить два мяча «Сочи»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал свой дубль в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (3:0).

Встреча состоялась в субботу, 23 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

«Я игрок, от которого ждут создания голевых моментов, — сказал 25-летний парагвайцец в интервью пресс-службе московского клуба. — Я стараюсь играть на команду. Но мне представилась возможность забить два мяча и я очень счастлив. Сейчас необходимо отдохнуть, восстановиться и подготовиться к следующему матчу».

По итогам двух туров РПЛ армейцы набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.

В третьем туре красно-синие сыграют на выезде с «Нижним Новгородом». Встреча состоится в воскресенье, 31 июля. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.