«Химки» — «Нижний Новгород»: где смотреть прямую трансляцию матча

В воскресенье, 24 июля, состоится матч 2-го тура МИР чемпионата России, в котором «Химки» на своем поле примут «Нижний Новгород». Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды дважды не выявили победителя, оба матча завершились вничью со счетом 1:1 и 0:0.

В первом туре чемпионата «Нижний» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), а «Химки» отобрали очки у «Зенита» (1:1).

Следить за матчем «Химки» — «Нижний Новгород» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.