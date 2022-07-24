Появилось видео, в котором Пиняев после пневмоторакса гуляет со специальной бутылкой

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев продолжает восстанавливаться от повреждения, полученного на тренировке самарцев 20 июля.

Во время тренировки 17-летнему игроку стало плохо, его отправили в больницу. На следующий день, 21 июля футболисту диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Девушка Пиняева опубликовала у себя в соцсетях видео, в котором полузащитник гуляет по улице с бутылкой, к которой присоединена специальная трубка. При восстановлении от пневмоторакса люди используют эту бутылку для того, чтобы при повторном образовании воздуха между легкими и диафрагмой воздух выходил через трубку и попадал в бутылку.

Сергей Пиняев со специальной бутылкой на прогулке после пневмоторакса. Соцсети девушки Пиняева

Сергей Пиняев со специальной бутылкой на прогулке после пневмоторакса. Соцсети девушки Пиняева

Сергей Пиняев со специальной бутылкой на прогулке после пневмоторакса. Соцсети девушки Пиняева

Вчера стало известно, что 25 июля Пиняеву предстоит пройти дополнительное медицинское обследование в Санкт-Петербурге.