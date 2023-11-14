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Сегодня, 09:17

Маслов: «Ситуация с игровым временем не устраивает. Разговора с Абаскалем об этом не было»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» заявил о недовольстве своим игровым временем в этом сезоне.

— Я особо не играю сейчас. Ситуация, которая была в начале сезона повторяется? Получается, так. Я не знаю, что с этим делать.

— Был разговор с Абаскалем о твоем игровом времени?

— Нет. Никакого не было никакого разговора.

— Тебя это устраивает?

— Нет, меня не устраивает. Я просто работаю.

— Допускаешь, что ты зимой можешь уйти в аренду?

— Да нет, еще рано думать о зиме. Посмотрим, что будет. Закончится эта часть чемпионата и будем думать.

— У тебя заканчивается контракт в 2024 году, нынешняя ситуация влияет на твое решение о продлении?

— Сейчас не думаю об этом. Закончится первая часть чемпионата и будем думать.

В этом сезоне 23-летний Маслов провел за красно-белых 4 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2024 года.

Павел Маслов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
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Зенит – Сочи
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 - : -
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Балтика – Спартак
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26.11 12:00
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