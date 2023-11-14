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Сегодня, 09:25

Ранджелович рассказал, в каком клубе РПЛ мог оказаться до перехода в «Рубин»: «Все сорвалось в последний день»

Ранджелович заявил, что мог перейти в «Крылья Советов» перед трансфером в «Рубин» этим летом
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Лазар Ранджелович в интервью «СЭ» заявил, что мог перейти в «Крылья Советов» перед трансфером в «Рубин» этим летом.

— Были ли у тебя другие варианты продолжения карьеры, помимо «Рубина»?

— Да, летом поступило несколько предложений. Но все — на уровне разговоров. «Рубин» связался со мной в конце трансферного окна. И я легко принял решение.

— Правда, что одним из интересовавшихся тобой клубов были «Крылья Советов»?

— Да. Не знаю, что случилось и почему трансфер не состоялся. Все сорвалось в последний день. Но в итоге поступило лучшее предложение от «Рубина», и я ни капли не пожалел, что выбрал его. Счастлив в Казани.

Контракт Ранджеловича с «Рубином» рассчитан до конца нынешнего сезона. В текущем сезоне полузащитник провел 8 игр и не отметился результативными действиями.

«После бани с президентом «Урала» три дня думал, что я умер!» Ранджелович — о России, Сербии и Джоковиче

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
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Маричаль должен восстановиться к матчу с ЦСКА
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

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