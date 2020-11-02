«Арсенал» на своем официальном сайте объявил о назначении Дмитрия Парфенова главным тренером. О сроке соглашения 46-летнего специалиста не сообщается. На этом посту он сменил Сергея Подпалого.

Парфенов начал тренерскую карьеру в 2012 году, работал с такими клубами, как «Текстильщик», «Тосно», а последние несколько лет возглавлял «Урал».

Под руководством Дмитрия Парфенова клуб из Ленинградской области в сезоне-2017/18 стал обладателем Кубка России. С екатеринбургским клубом в сезоне-2018/19 дошел до финала Кубка России.

После 13-ти туров чемпионата России тульский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице, одержав 3 победы и набрав 12 очков. Последние два матча «Арсенал» проиграл с общим счетом 2:8.