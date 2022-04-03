Нападающий «Краснодара» Алексей Ионов упал в штрафной «Динамо» в конце матча 23-го тура Тинькофф РПЛ.

На 90+3-й минуте игры форвард потерял равновесие в борьбе за мяч. Главный судья матча Алексей Сухой показал футболисту «Краснодара» желтую карточку за симуляцию.

«Краснодар» проиграл «Динамо» со счетом 0:1, единственный гол забил полузащитник бело-голубых Даниил Фомин, реализовавший пенальти в конце первого тайма.