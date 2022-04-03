Падение Ионова в чужой штрафной в конце матча «Краснодар» — «Динамо». Видео
Появилось видео падение Ионова в концовке матча «Краснодар» — «Динамо»
Нападающий «Краснодара» Алексей Ионов упал в штрафной «Динамо» в конце матча 23-го тура Тинькофф РПЛ.
На 90+3-й минуте игры форвард потерял равновесие в борьбе за мяч. Главный судья матча Алексей Сухой показал футболисту «Краснодара» желтую карточку за симуляцию.
«Краснодар» проиграл «Динамо» со счетом 0:1, единственный гол забил полузащитник бело-голубых Даниил Фомин, реализовавший пенальти в конце первого тайма.
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|
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|
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|
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|
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|6
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|
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|23
|4
|9
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|
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|23
|4
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|1.04
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|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
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|2.04
|14:00
|
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|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
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|
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Уфа
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|
|
Дмитрий Полоз
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|10
|
|
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Динамо
|10
|П
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Далер Кузяев
Зенит
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|6
|
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|1
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|3
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