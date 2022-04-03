«Краснодар» — «Динамо»: судья правильно не назначил пенальти в ворота гостей
Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Краснодаром»
На 90+3-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» арбитр Алексей Сухой принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота бело-голубых. Судья правильно квалифицировал действия Себастиана Шиманьски, которые не стали причиной падения Алексея Ионова.
При этом рефери определил, что краснодарец симулировал, пытаясь обманным путем заработать пенальти, и вынес за это предупреждение.
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|1.04
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|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
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|
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|2.04
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|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
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|
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|
|
Дмитрий Полоз
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|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
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Рифат Жемалетдинов
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|1
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|1
|3
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