Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Краснодаром»

На 90+3-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» арбитр Алексей Сухой принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота бело-голубых. Судья правильно квалифицировал действия Себастиана Шиманьски, которые не стали причиной падения Алексея Ионова.

При этом рефери определил, что краснодарец симулировал, пытаясь обманным путем заработать пенальти, и вынес за это предупреждение.