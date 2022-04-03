ЦСКА — «Урал»: Дивеев открыл счет со штрафного на 3-й минуте
Защитник ЦСКА Дивеев открыл счет со штрафного на 3-й минуте матча с «Уралом»
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев открыл счет в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» — 1:0.
На 3-й минуте футболист забил гол со штрафного. Мяч отправился в ворота Ильи Помазуна после рикошета от стенки, выставленной вратарем команды из Екатеринбурга.
Дивеев забил свой 2-й гол в нынешнем розыгрыше РПЛ, защитник проводит 21-й матч в этом чемпионате.
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|
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|3
|6
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|42
|
4
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|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
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|22
|10
|7
|5
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|37
|
6
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|
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|
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|
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|23
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|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
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|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
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|4
|8
|10
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|20
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|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|0 : 1
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
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|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
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|15
|1
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