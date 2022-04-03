Защитник ЦСКА Дивеев открыл счет со штрафного на 3-й минуте матча с «Уралом»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев открыл счет в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» — 1:0.

На 3-й минуте футболист забил гол со штрафного. Мяч отправился в ворота Ильи Помазуна после рикошета от стенки, выставленной вратарем команды из Екатеринбурга.

Дивеев забил свой 2-й гол в нынешнем розыгрыше РПЛ, защитник проводит 21-й матч в этом чемпионате.