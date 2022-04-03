Алексей Березуцкий рассказал о состоянии Языджи перед матчем ЦСКА с «Уралом»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий перед матчем 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» рассказал о состоянии полузащитника Юсуфа Языджи, который получил травму в сборной Турции, но попал в стартовый состав на игру с командой из Екатеринбурга.

«С Языджи все хорошо, повреждение не было серьезным. Да, он пропустил несколько дней, но готов играть. Наверное, больше всего вызывает опасение состояние Хесуса Медины, потому что он двое суток добирался до Москвы из сборной, к тому же разница во времени очень приличная.

Не было ли опасений, что кто-то не вернется из сборной? Таких опасений не было. Готов ли Магнуссон провести весь матч на поле? Да, он готов, он отыграл 90 минут за сборную против Испании. Почему Фукс вне заявки? У него мышечное повреждение, но он достаточно скоро вернется в строй», — сказал в интервью каналу «Матч Премьер» Березуцкий.

Матч ЦСКА — «Урал» состоится сегодня, 3 апреля. Начало — в 16.30 (мск).