Алексей Березуцкий рассказал о состоянии Языджи перед матчем ЦСКА с «Уралом»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий перед матчем 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» рассказал о состоянии полузащитника Юсуфа Языджи, который получил травму в сборной Турции, но попал в стартовый состав на игру с командой из Екатеринбурга.
«С Языджи все хорошо, повреждение не было серьезным. Да, он пропустил несколько дней, но готов играть. Наверное, больше всего вызывает опасение состояние Хесуса Медины, потому что он двое суток добирался до Москвы из сборной, к тому же разница во времени очень приличная.
Не было ли опасений, что кто-то не вернется из сборной? Таких опасений не было. Готов ли Магнуссон провести весь матч на поле? Да, он готов, он отыграл 90 минут за сборную против Испании. Почему Фукс вне заявки? У него мышечное повреждение, но он достаточно скоро вернется в строй», — сказал в интервью каналу «Матч Премьер» Березуцкий.
Матч ЦСКА — «Урал» состоится сегодня, 3 апреля. Начало — в 16.30 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|0 : 1
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0