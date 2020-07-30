По данным «СЭ», полузащитник Магомед Оздоев может покинуть «Зенит», несмотря на действующее еще два года соглашение с питерцами. У 27-летнего полузащитника возникло недопонимание с руководством клуба из-за некоторых контрактных моментов, решить которое пока не удается.

Оздоев перешел в «Зенит» из «Рубина» в начале 2018 года. В сезоне-2019/20 хавбек провел 36 матчей, забил 6 голов и отдал 11 передач во всех турнирах за сине-бело-голубых. (Константин Алексеев)