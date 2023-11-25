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Экс-арбитр ФИФА Егоров: «У Галактионова свои неземные правила футбола»

Алина Савинова
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров рассказал, что думает о высказывании главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова после ничейного результата в матче 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

После окончания встречи в Самаре Галактионов нецензурно охарактеризовал работу судей в этом матче, заявив: «Если это ######## нравится кому-то, то нам — нет».

«Если не нравится нам, то нам не надо останавливать и ловить мяч рукой. Если человек даже прижал мяч к туловищу нападающего, то Галактионов не хотел, чтобы за это давали пенальти? Может он перепутал баскетбол с футболом? Я просто не знаю. На чем основаны его такие жесткие заявления? У Галактионова есть какая-то своя риторика и какие-то свои неземные правила футбола. Мне тяжело сказать, на основании чего он делает такие громогласные заявления. Я думаю, что за пять минут 3:1 превратилось в 3:3, и у человека эмоции просто зашкалили, но не более того. Зная Галактионова, он корректный и нормальный. Обиды есть обиды, но это футбол, за что мы его и любим», — приводит «Спорт День за Днем» слова Егорова.

Позже стало известно, что Галактионов может быть дисквалифицирован на 4 матча РПЛ за высказывание о судействе в игре с «Крыльями».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/egorov-u-galaktionova-svoi-nezemnye-pravila-futbola
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Егоров
Михаил Галактионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
5
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
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 - : -
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