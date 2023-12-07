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Орещук: «Летом мы отдыхаем, а зимой в мороз и снег играем в футбол. Это смешно»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Факелом».

«На первый план выйдут бойцовские качества. В последних играх «Динамо» неплохо в этом компоненте себя показывает. А у «Факела» этого не отнять, как говорится. Футбола мы мало там увидим. Вообще не понимаю, зачем мы играем в это время года?» — приводит Metaratings.ru слова Орещука.

Также он ответил на вопрос, нужно ли российскому футболу возвращаться на систему «весна-осень».

«Да, конечно, надо возвращаться. Никто сейчас от этого не в плюсе. Летом мы отдыхаем, а зимой в мороз и снег мы играем в футбол. Это смешно. Зачем это делать? Зачем мучить? Болельщиков мучить, футболистов мучить, руководство мучить, людей, которые следят за полем, мучить. Всех мучаем. Вот просто берем и мучаем», — добавил специалист.

Российский футбол перешел на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12. Вместе с РПЛ на новую систему сместились все профессиональные лиги.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshuk-letom-my-otdykhaem-a-zimoi-v-moroz-i-sneg-igraem-v-futbol-prosto-beryom-i-vsekh-muchaem-312981/
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 - : -
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Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
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Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
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