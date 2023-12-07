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Игнатьев: «Локомотив», воодушевленный последней победой над «Зенитом», выдаст победный матч против «Урала»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мыслями в преддверии матча 18-го тура РПЛ «Локомотив» — «Урал».

«Локомотив», воодушевленный последней победой над «Зенитом», выдаст победный матч. На то есть все основания. Игра без Галактионова с «Зенитом» показала, что «Локомотив» может многое делать, когда появляется общая заинтересованность, когда люди стремятся воплотить в жизнь идеи, и хорошо мотивированы. «Урал» при достойной игре никак не может избежать ошибок, которые не дают набирать очки. Преимущество «Локомотива» в психологическом состоянии позволит ему добиться победы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Игнатьева.

Матч между командами пройдет 8 декабря в Москве. Начало — в 19.00 по местному времени. Железнодорожники после 17 туров с 28 очками занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Екатеринбурга идет на 12-й строчке (19).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005498061_boris_ignatev_jdet_pobed_lokomotiva_zenita_i_dinamo
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Борис Игнатьев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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