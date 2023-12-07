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Гладилин: «Осечка в матче с «Крыльями Советов» будет для «Спартака» катастрофой»

Алина Савинова
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин назвал фаворита матча 18-го тура РПЛ между красно-белыми и «Крыльями Советов».

«Вопрос, какие будут погодные условия. Игра «Спартака» в Калининграде показала, что в таких условиях команда выглядит очень достойно, был настрой, максимальная самоотдача, мобилизация. Думаю, что и здесь будет так, «Спартаку» отступать некуда. Осечка с «Крыльями» будет катастрофой. «Спартак» — фаворит, и он победит. «Крылья Советов» уже решили все задачи, какие было возможно. Они даже не планировали попадать в топ-6, но идут в лидирующей группе и имеют запас очков. Они будут играть в свое удовольствие. А «Спартаку» деваться некуда. Если он проиграет или сыграет вничью, то это будет катастрофа, и проблем будет очень много», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Матч между командами должен пройти 9 декабря на домашнем стадионе «Спартака» в Москве и начаться в 14.00 по московскому времени. На данный момент «Крылья Советов» с 29 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. У красно-белых 27 очков и седьмая позиция.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/07/21876205.shtml
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Игнатьев считает, что «Краснодар» останется лидером после 18-го тура РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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