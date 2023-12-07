Гладилин: «Осечка в матче с «Крыльями Советов» будет для «Спартака» катастрофой»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин назвал фаворита матча 18-го тура РПЛ между красно-белыми и «Крыльями Советов».

«Вопрос, какие будут погодные условия. Игра «Спартака» в Калининграде показала, что в таких условиях команда выглядит очень достойно, был настрой, максимальная самоотдача, мобилизация. Думаю, что и здесь будет так, «Спартаку» отступать некуда. Осечка с «Крыльями» будет катастрофой. «Спартак» — фаворит, и он победит. «Крылья Советов» уже решили все задачи, какие было возможно. Они даже не планировали попадать в топ-6, но идут в лидирующей группе и имеют запас очков. Они будут играть в свое удовольствие. А «Спартаку» деваться некуда. Если он проиграет или сыграет вничью, то это будет катастрофа, и проблем будет очень много», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Матч между командами должен пройти 9 декабря на домашнем стадионе «Спартака» в Москве и начаться в 14.00 по московскому времени. На данный момент «Крылья Советов» с 29 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. У красно-белых 27 очков и седьмая позиция.