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Орещук поделился ожиданиями от матча «Динамо» и «Локомотива»

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Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от матча бело-голубых против «Локомотива» в рамках 2-го тура РПЛ.

«Будут играть от ножа, будет много голевых моментов. Кто победит? Я больше склоняюсь к победе «Динамо». С уходом игроков из «Локомотива» их состав стал слабее состава соперника. Они потеряли ключевых футболистов и пока на их позиции таких же игроков не приобрели», — цитирует Орещука Metaratings.

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Динамо» обыграло «Факел» (3:1), а «Локомотив» победил «Акрон» (3:2). Московское дерби состоится 27 июля на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 17.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Роман Орещук
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
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