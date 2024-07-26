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Мостовой: «В каких-то показателях Глушенков лучше Клаудиньо»

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой сравнил новичка «Зенита» Максима Глушенкова с его партнером по команде Клаудиньо.

«Несколько лет назад говорил, что Глушенков заиграет. Глушенков забил в одном матче два, во втором тоже два. И никто не говорит уже про Клаудиньо. В чем их отличие? Глушенков может обыграть и забить. А Клаудиньо — пять лишних передач, попрыгает с мячом туда-сюда. Как Педри в Испании играет — все хорошо, с мячом, но смотришь статистику — 50 передач поперек-назад. А потом выходит Ольмо — обыгрывает, забивает. Вот разница. По каким-то показателям Глушенков сильнее Клаудиньо», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Глушенков забил 4 мяча в двух стартовых матчах за «Зенит». Полузащитник сделал дубль в матче 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0), а также дважды забил «Краснодару» (4:2) в матче за OLIMPBET-Суперкубок России.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Клаудиньо
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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Орещук поделился ожиданиями от матча «Динамо» и «Локомотива»
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
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Алексей Батраков

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Виктор Гимарайнс Артур

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И К Ж
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