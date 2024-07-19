«Оренбург» реализовал около 7 тысяч билетов на матч со «Спартаком»

В пресс-службе «Оренбурга» ответили на вопрос «СЭ» о количестве проданных билетов на матч 1-го тура РПЛ против «Спартака».

«На данный момент продано около 7 тысяч билетов, включая абонементы, что составляет около 70 процентов от вместимости стадиона», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч 1-го тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак» пройдет в воскресенье, 21 июля и начнется в 17.30 мск.