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Сегодня, 13:17

«Оренбург» реализовал около 7 тысяч билетов на матч со «Спартаком»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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В пресс-службе «Оренбурга» ответили на вопрос «СЭ» о количестве проданных билетов на матч 1-го тура РПЛ против «Спартака».

«На данный момент продано около 7 тысяч билетов, включая абонементы, что составляет около 70 процентов от вместимости стадиона», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч 1-го тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак» пройдет в воскресенье, 21 июля и начнется в 17.30 мск.

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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